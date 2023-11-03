وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك رغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن تتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتا مقابل 196 صوتا، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تقديم مساعدات لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، مما يثير صداما مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ومثلت هذه الخطوة أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، على الرغم من طلب الرئيس جو بايدن حزمة واسعة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل تمويل إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيون يهيمنون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقابل 49 عضوا. ولكي يصبح المشروع قانونا يتعين أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ ايضا وأن يوقعه بايدن.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون الجمهوري سيتم إجهاضه بمجرد وصوله إلى مجلس الشيوخ، حتى مع إقراره من مجلس النواب، واصفا اياه بأنه "معيب للغاية". كما هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضده.

واعترض الديمقراطيون على خفض الأموال المخصصة لدائرة الإيرادات الداخلية، قائلين إن ذلك يزيد عجز الميزانية من خلال تقليص تحصيل الضرائب.

وقالوا كذلك إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022.

وبينما لا يزال الديمقراطيون والعديد من الجمهوريين يدعمون أوكرانيا بقوة، فإن مجموعة أصغر حجما، وإن كانت أكثر صخبا، من الجمهوريين تثير تساؤلات حول إرسال المزيد من الأموال إلى الحكومة في كييف في وقت تعاني فيه البلاد من عجز حاد في الميزانية.

وقال مكتب الميزانية في الكونغرس، إن خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية والمساعدات الإسرائيلية في مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب سيضيف ما يقرب من 30 مليار دولار إلى عجز الميزانية الأمريكية الذي يقدر حاليا بقيمة 1.7 تريليون دولار.