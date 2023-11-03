رغم المخاطر على الديموقراطية الأميركية، يزداد نفور الناخبين الأميركيين من مواجهة جديدة يبدو أنه لا مفر منها بين جو بايدن ودونالد ترامب.

وقالت كيلي كاترون (22 عاما) من ولاية أريزونا المتأرجحة بين الديموقراطيين والجمهوريين التي فاز بايدن فيها بفارق ضئيل عام 2020 «يصعب الشعور بالحماسة.. إنه أمر محبط بأن يبدو أن خيارينا الوحيدان هما رجلان مسنان من البيض».

وأضافت طالبة العلوم التربوية بأنها ستصوّت مع ذلك للرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما في انتخابات الخامس من نوفمبر 2024، وإن قامت بالأمر من دون أي شعور بالحماسة.

وفيما يسعى لولاية ثانية، لا يواجه بايدن أي خصوم جديين يمكن أن ينتزعوا منه تسمية الحزب الديموقراطي رغم تراجع معدلات التأييد له وتزايد المخاوف المرتبطة بسنّه.

في الأثناء، يعد ترامب الجمهوري الأوفر حظا رغم أن الرئيس السابق البالغ 77 عاما يواجه العديد من المحاكمات الجنائية، ترتبط إحداها بشبهة التدخل في الانتخابات.

وتبدو المنافسة بينهما محمومة منذ الآن إذ تظهر الاستطلاعات تقارب النتائج حتى أن ترامب متقدّم بعض الشيء، وفق عدد من الاستطلاعات التي جرت مؤخرا.

وتعد المخاطر كبيرة للغاية. أفاد مقال نشرته «نيويورك تايمز» بأن الولايات المتحدة تستعد لما ستكون «الانتخابات الأكثر أهمية منذ العام 1860» عندما انتخب أبراهام لينكولن رئيسا، ما أشعل الحرب الأهلية الأميركية.

«إرهاق» من السياسة

ما زالت الولايات المتحدة تعاني من استقطاب شديد بعدما حاول اليميني المتشدد ترامب قلب النتيجة عندما هزمه بايدن عام 2020، فيما تسري مخاوف من نزاعات أهلية أعمق هذه المرة.

يراقب حلفاء الولايات المتحدة الوضع بتوتر أيضا. تسلّطت الأضواء على دور واشنطن الرئيسي في الساحة الدولية خلال نزاعي إسرائيل وحماس وأوكرانيا، في وقت ترسم كل من الصين وروسيا وإيران نسخها لنظام عالمي جديد لم تعد الولايات المتحدة تهيمن عليه.

لكن لا يبدي الناخبون اهتماما كبيرا.

وأعرب 63% من الأميركيين عن عدم رضاهم حيال المرشحين الذين ظهروا حتى اللحظة، وفق دراسة أجراها مؤخرا مركز «بيو للأبحاث»، فيما أكد 65% بأنهم «يشعرون بالإرهاق دائما أو في أوقات كثيرة» عندما يفكرون في السياسة.

وأفاد أكثر من ثلاثة مستقلين يميلون إلى الديموقراطيين من خمسة بأنهم يفضلون مرشحا غير بايدن، بحسب استطلاع لـ «إيه بي سي» و«واشنطن بوست».

وكشف استطلاع لـ «كوينيبياك» أجري في سبتمبر بأن نصف أنصار بايدن ونحو ثلاثة من كل عشرة من مؤيدي ترامب قالوا إنهم منفتحون على خيارات أخرى.

ويظهر استطلاع تلو الآخر معدلات تأييد سلبية لكلا المرشحين.

وسعى المرشحان الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة (وهو ما كان الحال عليه أيضا عام 2020) لحشد أنصارهما بمختلف الوسائل.

وتحدّث بايدن مرارا عن «معركة من أجل روح الأمة» وحذر من أن «تطرف» ترامب يهدد الديموقراطية الأميركية.

وتأمل حملته بأن يتمكن من خلال رسالته هذه وتأكيده على دوره كرجل دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بإسرائيل وأوكرانيا، من كسب الناخبين بشكل أفضل مما حققته محاولاته للتسويق لسياسته الاقتصادية التي أطلق عليها «بايدنوميكس».

«كراهية»

من جانبه، بات خطاب ترامب أكثر تشددا مما كان عليه عندما احتج على نتائج انتخابات العام 2020 وهاجم الآلاف من أنصاره الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وأشار إلى «مستوى من الكراهية لم أر مثله من قبل» وركّز مرارا على الهجرة والنزعة القومية.

لكن استاذ الحكومات والسياسة في جامعة ماريلاند ديڤيد كارول قلل من أهمية أن أي المرشحين لا يحظى بشعبية كبيرة على ما يبدو.

وقال لـ «فرانس برس»: «لو أن الناخبين أرادوا حقا مرشحين آخرين، لكانوا حصلوا عليهم».

ولم يطرح الديموقراطيون بشكل جدي أي بديل لبادين.

أما الجمهوريون، فكانت لديهم العديد من الفرص للنظر في خيارات أخرى مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ومندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال المناظرات التلفزيونية الأخيرة التي تغيّب عنها ترامب، لكن الحزب ما زال يريد الرئيس السابق، بحسب كارول.

وأضاف أنه بينما يبدو أن معظم الناخبين الأميركيين حسموا مواقفهم في انتخابات يرجح أن تنتهي بفوارق ضئيلة للغاية في عدد قليل من الولايات، فإن أي تأثير لقضية رئيسية مثل احتمالات إدانة ترامب، يمكن أن يحدث «فرقا هائلا».