رسخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورته بوصفه أحد الصقور فيما يتعلق بالقضايا الأمنية على خلفية خدمته في وحدة خاصة من قوات النخبة نفذت عددا من أجرأ عمليات إسرائيل لإنقاذ رهائن.

إلا أن مستقبل أطول رئيس وزراء لإسرائيل بقاء في المنصب سيتشكل من جديد الآن بعد واحد من أسوأ الإخفاقات الأمنية التي شهدتها إسرائيل، كما سيتشكل بمصير أكثر من 240 محتجز لدى مسلحي حركة «حماس» الفلسطينية الذين نفذوا هجوما مباغتا في 7 أكتوبر الماضي.

وفي سادس فتراته في منصب رئيس الوزراء يرأس نتنياهو (74 عاما) ائتلافا يمينيا من أكثر حكومات إسرائيل تشددا، ويتعرض لضغوط متزايدة بعد أن تحولت الصدمة الأولية إلى ثورة غضب إزاء الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم.

ويرفض نتنياهو تحمل المسؤولية ويقول إنه سيتعين على الجميع الإجابة على الأسئلة الصعبة عندما تنتهي الحرب مع «حماس»، وفي أحد مؤتمراته الصحفية النادرة تجاهل سؤالا حول إذا ما كان سيستقيل.

لكن المزاج العام تغير، وأظهرت استطلاعات رأي أن أغلبية كبيرة من الاسرائيليين تحمله المسؤولية، وهو توجه تؤكده صور لوزراء حكومته وهم يتعرضون لمضايقات في العلن عند نزولهم من سياراتهم الرسمية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «معاريف» يومي 18 و19 أكتوبر الماضي أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو رئيس حزب معارض ينتمي لتيار الوسط انضم لحكومة وحدة تشكلت مؤخرا، يحظى بدعم 48% من المشاركين ليكون رئيسا للوزراء مقابل 28% فقط لصالح نتنياهو.

وكتبت صحيفة «إسرائيل هايوم» في مقالها الأسبوعي «سيرحل نتنياهو. شأنه شأن كبار مسؤولي الجيش والمخابرات وجهاز الأمن العام. لأنهم فشلوا».

وقال أحد الكتاب في صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نتنياهو «إنه لا يصلح لمنصب رئيس الوزراء»، مضيفا أنه كان يتعين عليه الاستقالة أو أن يتم عزله مباشرة بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وتضررت شعبية نتنياهو، الذي يواجه محاكمة في تهم فساد ينفيها، بفعل المعركة الضارية حول خطط للحد من سلطات المحكمة العليا، وهي خطط جعلت مئات الآلاف من الإسرائيليين ينزلون إلى الشوارع لأشهر.

وستتأجل التداعيات السياسية مؤقتا في ظل استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة.

لكن الكثير من الأمور ستتوقف على نتيجة العملية التي يتمثل هدفها المعلن في تدمير«حماس» إلى الأبد وعلى إذا ما كان حزبه سيواصل دعمه رغم الدعوات المتزايدة للتغيير.

من جهته، قال داني دانون المندوب الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة «لست قلقا من استطلاعات الرأي، لكن ما يقلقني هو تحقيق النتائج وأعتقد أن على نتنياهو والحكومة تحقيق النتائج المرجوة».

وأضاف دانون وهو عضو في البرلمان عن حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو«شهدنا الكثير جدا من الجولات في الماضي، عندما كان الضغط يجبر الحكومة على عدم استكمال المهمة، وعلى ترك حماس في السلطة».

وتابع «إن لم تنفذ الحكومة ما وعدت به وهو القضاء على حماس، فأنا واثق من أن ذلك لن يكون مقبولا، لا من الجمهور ولا من المنظومة السياسية».

لكن الاختبار العسكري، على مشقته، ليس التحدي الوحيد. اذ ينظر إلى نتنياهو، الذي استنفد كل النوايات الحسنة حتى لحلفاء مثل الولايات المتحدة خلال معركته حول التعديلات القضائية، بشكوك عميقة من معظم دول العالم بسبب تحالفه مع أحزاب دينية وقومية متطرفة.

وبالإضافة إلى الضغوط بسبب قضايا مثل التوسع الذي لا يتوقف في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، يتصاعد ناقوس الخطر دوليا إزاء عدد الضحايا خلال قصف غزة.