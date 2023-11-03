نددت فرنسا بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة.

وقال فيران في إعلان تلقته وكالة فرانس برس إن "فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين"، بعدما دان "بشدة" في تصريح سابق لقناة "بي إف إم تي في"، "قصف جباليا" حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار بغارات، وحمّلت حكومة حماس إسرائيل المسؤولية عنها. وأسفر القصف عن مقتل 23 شخصا بحسب الأمم المتحدة.

من جهة اخرى، أفادت قناة "الجزيرة" بأن طائرات إسرائيلية قصفت مكتب وكالة الصحافة الفرنسية وعددا من المكاتب الصحافية في مدينة غزة.