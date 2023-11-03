قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الجمعة إن 9227 فلسطينيا على الأقل قتلوا، من بينهم 3826 طفلا، في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة أن من بين القتلى 2405 نساء كما ارتفع عدد المصابين إلى 23516.

الى ذلك، قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ 1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان.

وأوضح المكتب أن «الكلفة لتلبية حاجات 2.7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ 1.2 مليار دولار»، مضيفا أن النداء لجمع الأموال الذي أطلق في 12 أكتوبر غير كاف إطلاقا.

وكان مكتب تنسيق العمليات الإنسانية قد قدر سابقا أن هناك حاجة إلى 294 مليون دولار.

ومن المقرر أن يكشف المكتب الإثنين عن تفاصيل ندائه المنقح للمانحين، والذي سيتضمن تفاصيل بشأن «الاحتياجات من الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف الهائل على قطاع غزة». وقال في البيان «نحث الجهات المانحة على توفير الموارد بسرعة للاستجابة».

وإضافة إلى «تمويل كاف»، شدد المكتب على ضرورة «الوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين أينما كانوا، وتوفير تدفق كاف للإمدادات الإنسانية، وقبل كل شيء، الوقود».

من جهة اخرى، وصل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل جاك لو الجمعة لتولي مهامه في هذا المنصب الذي ظل شاغرا عدة أشهر.

ووصل لو، الذي أدى اليمين الدستورية امس الخميس على متن الطائرة التي تقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل الجمعة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يقدم أوراق اعتماده في الأيام المقبلة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.