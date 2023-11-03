قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين خلال قصفها لقطاع غزة، وذلك بعدما وصل إسرائيل لإجراء مزيد من المحادثات في الوقت الذي تشن فيه هجوما بريا في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).



ويزور بلينكن المنطقة للمرة الثانية خلال أقل من شهر في ظل سعي واشنطن لموازنة دعمها لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر وجهود خفض عدد القتلى والمصابين المدنيين في الحرب.

وتابعـ بلينكن ان الولايات المتحدة مصممة على دعم إسرائيل ولن تتوانى في ذلك أبدا ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين.

وقبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أكد بلينكن مجددا أن إسرائيل لها الحق في «بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تكرار (هجوم) السابع من أكتوبر مرة أخرى مطلقا».



وأضاف «في الوقت نفسه، دعونا نوضح كيف تقوم إسرائيل بهذا الأمر. من المهم للغاية، عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين الذين وقعوا في مرمى النيران بسبب حماس، أن يتم بذل كل ما في وسعهم لحمايتهم وتقديم المساعدة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، والذين ليسوا مسؤولين بأي شكل من الأشكال عما حدث في 7 أكتوبر».



وقال هرتسوغ إن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لإخطار السكان بالضربات الجوية، حاملا أحد المنشورات التي قال إن إسرائيل أسقطتها تطلب من المدنيين مغادرة شمال غزة.



وتجمعت عائلات بعض من أكثر من 240 شخصا تحتجزهم حماس خارج المجمع العسكري في تل أبيب حيث كان بلينكن يجتمع مع القادة الإسرائيليين. ودعوا إلى عدم وقف إطلاق النار حتى تطلق حماس سراح جميع المحتجزين.



وترفض واشنطن دعوات من عدة دول لوقف كامل لإطلاق النار، لكنها تريد فترات هدنة محددة المكان والزمان للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وخروج الرهائن.



والتقى بلينكن أيضا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة ساعة تقريبا قبل أن يجتمعا بأعضاء حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تم تشكيلها في أعقاب الهجمات.