النائب عبدالعزيز الصقعبي: توصيات الجلسة البرلمانية الخاصة كانت قوية وذات دلالات عميقة

تركي الظفيري: حرصنا على إقامة وقفة «جهزوا مفاتيحكم» بسبب ما يحدث في فلسطين من مجازر.. وانتهاك حقوق الإنسان لاسيما النساء والأطفال أمر مؤلم

ثامر السليم

نظمت القوى الطلابية في الكويت وقفة تضامنية ومهرجانا خطابيا حول الأحداث في قطاع غزة تحت عنوان «جهزوا مفاتيحكم»، وذلك في ساحة الإرادة عصر اليوم، استجابة لنداء الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة، ودعما للجهود المبذولة تجاه إيقاف الاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني الأعزل.



في البداية قال النائب عبدالعزيز الصقعبي إن الوقفة الطلابية رسالة مهمة للعالم لأنها تنطلق من الطلاب ونحن نعرف أهمية الحركات الطلابية في إيصال الرسالة، لافتا الى أن توصيات الجلسة البرلمانية الخاصة كانت قوية وذات دلالات عميقة.



وأكد الصقعبي: اننا لن نكتفي بهذه الوقفة وستكون هناك وقفات قادمة، مشيرا إلى أن المقاطعة آتت ثمارها ومنها الشركات العالمية وكل ما نملك من نصرة القضية سنقدمه مثل وقفة جمع المفاتيح.



من جهته، قال ممثل القوى الطلابية تركي الظفيري إن القوى الطلابية حرصت على إقامة هذه الوقفة التي حملت شعار عنوان «جهزوا مفاتيحكم» والغاية منها بأن نجهز مفاتيح العودة والنصر بإذن الله لإخواننا في فلسطين، مشيرا إلى أن ذلك استوجب علينا بعد مشاهدتنا للمشاهد والمجازر التي تحدث في فلسطين وانتهاك حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق المرأة وحقوق الطفل أمر مؤلم.



وتابع قائلا: لقد أسعدنا وقوف اخواننا في القوى الطلابية بعدد من الدول وهي كل من تركيا والعراق وتونس والمغرب وتعاونهم يدا بيد مع القوى الطلابية في الكويت، متمنيا أن يكون هناك تعاون مع عدد الدول العربية لتبيان اكبر لقوة هذه الحملة وهذه الحملة بإذن الله سترى النور في فلسطين ونعطيهم المفتاح بإذن الله ونشاهد النصر القريب.

وكانت القوى الطلابية المنظمة للوقفة قالت في وقت سابق إن هذه الحملة السلمية لحشد الجماهير من كل اطياف مجتمعنا الأصيل تأتي للاستمرار في تسجيل المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.