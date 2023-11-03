القاهرة - ناهد إمام

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن نجاح الصندوق في الانتهاء من 640 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتسليم 530 ألف وحدة سكنية، وجار إنشاء 221 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار تنفيذه للبرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» للمواطنين منخفضي الدخل.

واستعرضت «عبدالحميد»، مختلف المبادرات التي تم إطلاقها في مصر ضمن مبادرة إنشاء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية، مثل مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي بأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد مناسبة، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمواطنين ما قيمته أكثر من 60 مليار جنيه مصري من 31 بنكا وشركة تمويل عقاري.

جاء ذلك على هامش مشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر السنوي بنسخته الـ 39 للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، والذي عقد في العاصمة الناميبية «ويندهوك»، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، تحت عنوان «الإسكان ميسور التكلفة: نماذج من القارة»، وذلك نيابة عن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتسلمت مي عبدالحميد، جائزة Mock-Shark Room لأفضل المبادرات المبتكرة في الإسكان الاجتماعي، والتي فازت بها مؤسسة TAF Africa Global، والتي كان قد فاز بها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في النسخة الماضية من المؤتمر، والتي عقدت بالقاهرة.

وشهدت مشاركة مي عبدالحميد، نشاطا مكثفا، حيث حضرت المائدة الوزارية المستديرة، والتي عقدت على هامش المؤتمر، بحضور وزراء الإسكان والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار الموظفين في عدد من الدول الأفريقية، بهدف مناقشة الفرص المتاحة في مجال الإسكان داخل القارة الأفريقية، وإمكانية استغلالها لتوفير إسكان ميسور التكلفة للمواطنين الأفارقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال ثلاث جلسات نقاشية متتالية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد بها هذه المائدة الوزارية المستديرة على هامش فعاليات المؤتمر.

وفي اليوم الأول للمؤتمر، عرضت مي عبدالحميد، خلال جلسة نقاشية بعنوان «دور الدولة: نماذج من القارة الأفريقية»، التجربة المصرية الهادفة إلى توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتي تعد من التجارب الرائدة في مجالها بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن مصر تسعى لنقل هذه التجربة إلى الأشقاء في القارة الأفريقية.

وأكدت مي عبدالحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في أفريقيا.

وأوضحت أن هذه المبادرة تساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24: 50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33: 39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيا، حتى تصبح وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» صديقة للبيئة.

وأشارت إلى إطلاق مسابقة «الإسكان الأخضر منخفض التكاليف»، والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص للوصول إلى أفضل تصميم هندسي لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، سيتم البدء في تنفيذها قريبا، موضحة أن الصندوق حاليا في مرحلة تسجيل المشتركين الراغبين في المنافسة بالمسابقة وفقا للشروط المعلنة.