نفى الكرملين تقريرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن المخابرات الأميركية تعتقد أن مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمنظومة دفاع جوي، قائلا إن الأمر لا أساس له من الصحة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على التقرير الذي نقل عن مسؤولين أميركيين لم يسمهم القول إن المخابرات الأميركية تعتقد أن فاغنر تخطط لمثل هذه الخطوة «قلنا بالفعل إن بحكم الأمر الواقع هذه المجموعة غير موجودة».

وأشار بيسكوف الى تقرير وول ستريت: «كل هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة».

وأضاف «هناك قنوات اتصال للطوارئ بين الجيشين (الروسي والأميركي)، وإذا كانت هناك مخاوف حقيقية حول شيء ما، فيمكنهم دائما نقلها إلى جيشنا».

وكانت «وول ستريت» قالت إن فاغنر تعتزم مد حزب الله بمنظومة بانتسير-إس1 المعروفة لدى حلف شمال الأطلسي باسم إس.إيه-22 وتستخدم صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة دفاع جوي لاعتراض الطائرات.

وأخضع الكرملين المجموعة، التي كانت تمولها الحكومة الروسية، لسيطرته بعد تمرد قصير في يونيو نفذه قائدها السابق يفغيني بريغوجن الذي قتل لاحقا في حادث تحطم طائرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه أن واشنطن لم تؤكد أن المنظومة أرسلت بالفعل. لكنها أضافت أن مسؤولين أميركيين يراقبون المناقشات بين فاغنر وحزب الله.

وقالت إن منظومة بانتسير ستسلم إلى حزب الله عبر سورية.