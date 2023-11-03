قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف الجمعة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن والدي زوجته غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.



وجاء اسما إليزابيث وماجد النكلة على قائمة من سيتم إجلاؤهم الجمعة بعد أن تقطعت بهما السبل في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل الشهر الماضي.



وقال يوسف (38 عاما) في وقت سابق إن والدي زوجته تقطعت بهما السبل في غزة، حيث كانا في زيارة لعائلتهما عندما هاجمت حماس إسرائيل الشهر الماضي. وتقصف إسرائيل القطاع يوميا منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من تسعة آلاف فلسطيني مع تفاقم الأزمة الإنسانية.



وقال لـ«رويترز» الشهر الماضي إن الطعام ومياه الشرب ينفدان لدى الزوجين سريعا، ويمكن أن يهلكا إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبا.



ويوسف، الذي يرأس الحكومة المفوضة في اسكتلندا، من السياسيين البريطانيين الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بفتح ممر إنساني.