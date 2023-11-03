منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي المصلين من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة. ومن اكثر من 50 ألف مصل كانوا عادة يؤدون صلاة الجمعة تمكن نحو 5500 مواطن مقدسي فقط من أداء صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البلدة القديمة من القدس وبوابات المسجد، وفق ما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز المجاور، وقمعهم الاحتلال بالرصاص الغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.



وللجمعة الرابعة على التوالي، لم يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مصلّ.