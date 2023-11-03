قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الجمعة إن هناك «بعض التقدم» في المفاوضات المستمرة للسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر.



وأضاف خلال اجتماع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عن المفاوضات الجارية بين المنظمة وإسرائيل ومصر والولايات المتحدة «سمعت لدى وصولي أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن السماح بدخول المزيد من الوقود من خلال هذه المفاوضات... آمل أن أرى تأكيدا».



وكرر الدعوة إلى «هدنة إنسانية» في غزة للمساعدة في توصيل المساعدات.



من جهته، قال مدير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قطاع غزة: فقدنا الاتصال مع العديد من ملاجئ الأمم المتحدة في شمال القطاع.



وأضاف: نحن محرمون فعليا من كل الإمدادات الإنسانية الحيوية.