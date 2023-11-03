أفادت تقارير إعلامية بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بصاروخ ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.



ويؤوي المجمع الى جانب المرضى عشرات الآلاف من النازحين الى المستشفى ومحيطه الباحثين عن ملجأ آمن باعتباره منطقة محرم استهدافها بموجب المواثيق الدولية.



كذلك قالت قناة الجزيرة انه تم استهداف سيارة إسعاف كانت تقل جرحى باتجاه معبر رفح الحدودي. يأتي ذلك بعد تداول شريط مصور لأشلاء عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد الساحلي في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة، إن القصف الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، كانت ضمن قافلة من سيارات الإسعاف تنقل جرحى لا تتوافر إمكانية علاجهم في القطاع، باتجاه معبر رفح.



ومن جهته، أكد المدير العام لمستشفيات غزة في تصريح للجزيرة إن «عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في مجزرة جديدة في استهداف بوابة مجمع الشفاء».



وقال ان قوات الاحتلال قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات.