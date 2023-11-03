وصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار تصرفات إسرائيل في غزة بأنها «شيء يقترب من الانتقام» في واحد من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال فارادكار في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لكوريا الجنوبية الجمعة بثتها إذاعة آر.تي.إي الرسمية «أعتقد اعتقادا راسخا بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، حتى لا يعيدوا الكرة».



وأضاف «ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام... ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل الحرية والأمن في المستقبل».



وردا على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر جرائم حرب، قال فارادكار «ليس من اختصاصي أن أحدد».

وأيرلندا من بين أكثر دول أوروبا الغربية انتقادا للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.