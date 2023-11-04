الفهد شدد على أن الكويت تتطلع في القريب العاجل إلى البدء بالإجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاقيات مع الجانب الصيني وصولا إلى إطلاق العمل بتنفيذ المشاريع التنموية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع رئيس التعاون الدولي في لجنة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الصينية دنج جي أوجه التعاون المشترك بين الكويت والصين.



وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في بيان صحافي اليوم الجمعة إن اللقاء الذي عقده الجانبان أمس الخميس استعرض العلاقات المتميزة مع جمهورية الصين الشعبية والتي توجت بزيارة تاريخية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لجمهورية الصين الشعبية ولقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وأضاف البيان أن هذه الزيارة التاريخية تخللها التوقيع على سبع اتفاقيات مشتركة شملت مجالات عدة منها العلاقات الاقتصادية والبنى التحتية والإسكان والطاقة المتجددة والموانئ.



ونقل البيان عن الشيخ أحمد الفهد تأكيده خلال اللقاء على أهمية المضي قدما نحو وضع الاتفاقيات المبرمة قيد التنفيذ والعمل الثنائي على سرعة الإنجاز لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من قبل قيادتي البلدين بما يعزز ويدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويضعهما في شراكة تنموية طويلة المدى.



وذكر البيان أن الشيخ أحمد الفهد شدد على أن الكويت تتطلع في القريب العاجل إلى البدء بالإجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاقيات وصولا إلى إطلاق العمل بتنفيذ المشاريع التنموية.



وحضر اللقاء الذي عقد في قصر السيف كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك ووزير المالية فهد الجارالله ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات إضافة إلى القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد ليو شيانغ.