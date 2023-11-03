رغم المشاكل التي تواجهها «البطاقة الذكية» وفشلها، تحاول الحكومة تطبيق الأتمتة على القطاع الصحي والمشافي رغم أزمة الكهرباء والاتصالات وانهيار الاقتصاد في البلاد.



وبدأت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية، بتجهيز دورات تدريبية لقسم من الكوادر الطبية لتعليمهم نظاما جديدا، يعتمد هذا النظام على ربط المشفى بكامله ببرنامج متصل بكمبيوتر مركزي وإدخال بيانات المرضى على البرنامج الجديد، وتحديث بيانات المرضى وتحاليلهم ومستجدات وضعهم عبر هذا البرنامج، وبذلك يستطيع العاملون في المشفى البقاء على معرفة تامة بوضع المرضى.



وينقل موقع تلفزيون «سوريا» عن ممرضة تم اختيارها لتكون ضمن المتدربين على النظام الحديث، أن البرنامج الجديد سيشمل مشفى تشرين الجامعي والهيئة العامة لمشفى الحفة في اللاذقية، والبيروني الجامعي في دمشق وعددا من المشافي لم تحدد بعد بكاملها.

وكشفت الممرضة عن مشاكل حاليا في الورقيات وأضابير المرضى وصعوبة العودة لأضابير قديمة للمرضى وتوثيق تطور حالتهم المرضية.



وتضيف «تم اعتماد ما يشبه هذا النظام في عدد من المشافي وذلك في قسم الأشعة، حيث تم ربط قسم الأشعة في عدة مشاف مع كل أقسام المشفى نفسه لسهولة الوصول إلى صور الأشعة»، وبحسب ريم هذه التقنية متبعة في المشافي العسكرية ومشفى المجتهد في دمشق.



وتشرح الممرضة ان أضابير المرضى تعاني من التلف إضافة إلى صعوبة تأمين أوراق لهذه الأضابير في ظل الأزمة الاقتصادية في سورية وتطبيق سياسة التقشف من جديد. ولذلك تقرر اعتماد هذا النظام، حيث يتم تنصيب برامج على هواتف الموظفين ويحق لهم دخول البرنامج والاطلاع على وضع المرضى وإدخال كل معلوماتهم وتحديثها وتغييرها بحسب مستجدات وضع المريض وكل ذلك موصول بجهاز مركزي ضمن المشفى.



ويبدي أحد الأطباء المتدربين في أحد المشافي الحكومية، إعجابه إلى حد ما بالفكرة، ومؤيد لتطبيقها في المشافي الحكومية، حيث إن توثيق كل خطوة يتم القيام بها مع المريض تحمي الطبيب والممرض والمريض نفسه، فأي تقصير يمكن كشفه من خلال التوثيق.



ويوضح أنه سابقا كان يتم التوثيق بعد إجراء الخطوة أو تقديم الخدمة الطبية ويتم أحيانا بسبب الضغط نسيان توثيق معلومات على الأضابير الورقية، وهذا ما يسبب مشكلات خاصة عند حصول دعاو على الجهة الطبية من قبل المريض وذويه، فهذه الطريقة الحديثة تضمن الحماية القصوى لكل طرف.



ويقول لموقع تلفزيون سورية «أحيانا لا أجد وقتا لتوثيق المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى، ويأتيني مريض آخر فأضيع بسبب الضغط بين المريضين، فيساعدني التمريض بهذه المهمة، وعبر البرنامج الجديد سيحول قدر الإمكان دون حصول أخطاء».



ومن وجهة نظر مازن البرنامج الجديد إن تم تطبيقه فعلا فسيحمل بعض الأخطاء والسلبيات، فيفترض ليتم تطبيقه توزيع أجهزة لوحية خاصة بالمشفى موصولة بقسم مركزي لتوثيق المعلومات، وتوفير شبكة اتصال قوية ضمن المشفى، وتوظيف خبراء تكنولوجيا واتصالات موجودين بشكل دائم لضمان عدم انقطاع الخدمة عن هذه الأجهزة، لكن كما يبدو حتى الآن لن يتم توفير أجهزة لوحية، وهنالك مشكلة الاتصالات، «ففي سورية عموما يعاني السوريون من مشكلات في شبكة الاتصال والإنترنت، عوضا عن الكلفة العالية على الموظفين والتي ينبغي على المشافي التكفل بها، وحتى وإن تم وضع شبكة اتصال خاصة بالمشفى فلن يفلح الأمر إلا بميزانية كبيرة»، يوضح الطبيب مازن.



ويتابع «حتى في المشافي التي تعتمد مبدأ نقل صور الأشعة بين الأقسام عبر شبكة اتصال تعاني من مشكلات تقنية وأعطال دائمة فإن للبرنامج سلبيات لن تحل في وضع سورية حاليا».