قررت محكمة فيدرالية في أستراليا، أن الحكومة الأسترالية ليست ملزمة بإعادة 31 امرأة وطفلا أستراليا معتقلين في السجون والمخيمات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يسيطر عليها الأكراد، ويحتجز فيها الآلاف من ذوي مسلحي تنظيم داعش من سوريين وعرب وأجانب.



ووصفت منظمة انقذوا الأطفال «سيف ذا تشيلدرن»، التي رفعت دعوى ضد الحكومة الأسترالية بشأن إعادة المحتجزين، قرار المحكمة الفيدرالية بعدم إجبار استراليا على إعادتهم من مخيمات شمال شرق سورية، بأنه أمر مخيب للآمال.



وخلال الجلسة، أكدت المنظمة، أن أستراليا تملك السيطرة الفعلية على احتجاز الأستراليين داخل المخيمات مستشهدة بمهامها السابقة التي أعادت بها نساء وأطفالا آخرين من المخيمات السورية، وموافقة سلطات ما يسمى «الإدارة الذاتية» التي اعلنها الأكراد من جهة واحدة.



ومن خلال إجراءات المحكمة، قالت الحكومة الأسترالية، إن «الإدارة الذاتية» في سورية تتمتع «بسلطة تقديرية كاملة وغير مقيدة» بشأن المعتقلين، ولا يمكننا إجبارها على إعادتهم إلى وطنهم.



وقال القاضي، مارك موشينسكي، في المحكمة الفيدرالية في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، إن الحكومة الأسترالية لا تملك السيطرة على المنطقة ورفض قضية المنظمة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.



وذكرت المنظمة في بيان أنها تحترم قرار المحكمة، ولكن قرارها يعني استمرار معاناتهم في مخيمات شمالي شرقي سورية، وستواصل المنظمة المعنية بحقوق الطفل التي قامت بدور «الوصي القضائي» في هذه القضية، الدعوة لإعادتهم إلى وطنهم أستراليا.



وسيواصل الرئيس التنفيذي لمنظمة «سيف ذا تشيلدرن»، مات تينكلر، العمل مع الفريق القانوني لدراسة الاستئناف.



وقال تينكلر، إن هؤلاء الأطفال داخل هذه المخيمات لمدة تزيد عن أربع سنوات، معرضون لخطر العنف المتزايد، والخدمات المحدودة مثل الرعاية الصحية الكافية.



ومنذ عام 2019، وبعد انهيار تنظيم داعش، اعتقل عشرات الآلاف من النساء والأطفال في مخيمي الهول وروج في شمالي شرقي سورية، بحسب تينكلر.