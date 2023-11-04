

عبدالعزيز الفضلي



دعت جمعية المعلمين الكويتية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع إلى الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين والوافدين الذين أنهيت خدماتهم لسد النقص في الهيئة التعليمية.



وقال رئيس الجمعية حمد الهولي في كتاب وجهه للوزير المانع وتلقت «الأنباء» نسخة منه «في إطار حرص جمعية المعلمين الكويتية على الاهتمام بكل القضايا التربوية المختلفة، ومنها ما يعانيه الميدان التربوي من نقص في الهيئة التعليمية نظرا لتأخر وصول المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم من دولة فلسطين الشقيقة بسبب ما تشهده القضية الفلسطينية من تصاعد العدوان الغاشم من الكيان الصهيوني وما نال المعلمين والمعلمات الفلسطينيين الأشقاء المتعاقد معهم من استشهاد عائلاتهم وأقاربهم جراء القصف الوحشي الذي يمارسه العدو الصهيوني».



فيسرنا أن نتقدم لمعاليكم بمقترح لسد النقص الحاصل والموجود في الهيئة التعليمية في مختلف المناطق التعليمية، وذلك من خلال التعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مع المتقاعدين ممن تمت إحالتهم للتقاعد، والمعلمين الوافدين الذي تم الاستغناء عنهم، لتسكين النقص الموجود ولضمان سير العملية التعليمية في المدارس والبيئة التعليمية، ويعود بالنفع على أبنائنا المتعلمين والمتعلمات.