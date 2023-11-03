أعلن الجيش الباكستاني مقتل 14 جنديا على الأقل بهجوم على قافلة أمنية في جنوب البلاد.



وأفاد بيان للجيش بأن مركبتين تقلان عسكريين تعرضتا إلى «كمين من قبل إرهابيين»، مضيفا أن 14 جنديا قتلوا.



وأظهرت صور اطلعت عليها فرانس برس جثثا متفحمة ملقاة على الطريق.



ووقع الهجوم قرب بلدة باسني في بلشوستان على طريق سريع مواز للساحل من الحدود الإيرانية إلى كراتشي.



وشهدت بلوشستان تمردا منذ عقود شنته مجموعات عرقية مسلحة من البلوش تقاتل الحكومة متهمة إياها باستغلال موارد الإقليم من الغاز والمعادن.



وأسفر انفجار في وقت سابق الجمعة استهدف مركبة للشرطة في شمال غرب باكستان عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين وإصابة اكثر من 21 شخصا بجروح، بحسب مسؤولين.



ووقع الهجوم في مدينة ديرا إسماعيل خان في ولاية خيبر باختونخوا قرب الحدود مع أفغانستان التي شهدت أعمال عنف مؤخرا.