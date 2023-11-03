أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة طلبات اجلاء الرعايا الأجانب من لبنان.



ويترأس اللجنة أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، وتضم ممثلين عن كل من وزارات: الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل، قيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، ادارة الجمارك.



وحدد القرار مهمة اللجنة، العمل على دراسة طلبات اجلاء الرعايا الأجانب من لبنان، كما طلبات تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها مواد خطرة لدعم جهود التحضيرات لهذا الاجلاء، في ضوء القوانين والأنظمة والاصول الديبلوماسية المرعية الاجراء.



كما أجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الادارات والمؤسسات العامة والسفارات المعنية بهذا الشأن في سبيل انجاز مهمتها، وعلى ان ترفع تقريرها بالطلبات التي ترد اليها خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ ورود الطلب اليها.



وجاء قرار تشكيل اللجنة، بعد اللغط الذي ساد مؤخرا نتيجة ورود بنود في جدول أعمال مجلس الوزراء، تحت عنوان «على سبيل التسوية»، تجيز لطائرات عسكرية تحمل مواد خطرة التحليق في الاجواء اللبنانية والهبوط في المطار لإجلاء رعايا، وكان آخرها موافقة شفهية لطائرة كندية تمت الموافقة عليها لاحقا في مجلس الوزراء.