الأمين العام لحزب الله: إذا اعتدت إسرائيل على لبنان سترتكب أكبر حماقة في تاريخ وجودها

بيروت - عمر حبنجر:

في خطابه المطول والمنتظر، خلص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى القول للإسرائيليين ولحلفائهم الغربيين وخصوصا الأميركيين، ان احتمال التصعيد عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة واقعي ويمكن ان يحدث في أي وقت من الأوقات، ويجب أن نكون مهيئين لكل الفرضيات المحتملة، معتبرا إسرائيل دولة عاجزة، كما أثبتت الأحداث.



وحدد نصر الله سببين للتصعيد المحتمل الذي أشار اليه وهما: تطورات الأوضاع في غزة وسلوك العدو تجاه لبنان، معلنا قيام جبهة مقاومة تضم جميع مقاومي الاحتلال الإسرائيلي، ونوه خصوصا «بالمقاومة العراقية» و«بخطواتها الجديدة» تجاه فلسطين المحتلة.



نصر الله كان حريصا على نفي أي دور أو علم لحزبه أو لإيران بكل ما يتصل بعملية طوفان الأقصى، مؤكدا أنها كانت فلسطينية «حمساوية» «ولم نعلم بها الا بعد الاعلان عنها».



واستهل نصر الله كلامه بالحديث عن شهداء الحزب وغزة الذين سقطوا في المواجهات مع العدو.



وخلال الاحتفال التكريمي الذي ينظمه حزب الله للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس، قال نصرالله: «عملية طوفان الأقصى العظيمة والمباركة كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا 100% وأخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة».



وشدد على أن «سرية العملية المطلقة هو الذي ضمن نجاحها الباهر من خلال عامل المفاجأة، وهذا الإخفاء لم يزعج احدا في فصائل المقاومة على الإطلاق، بل أثنينا عليه جميعا وليس له أي تأثير سلبي على أي قرار يتخذه فريق أو حركة مقاومة في محور المقاومة».



وأضاف، «هذا الأداء من الاخوة في حماس ثبت الهوية الحقيقية للمعركة والأهداف وقطع الطريق على الأعداء ان يزيفوا وخصوصا عندما يتحدثون عن علاقات فصائل المقاومة الاقليمية وما حصل في طوفان الأقصى يؤكد أن إيران لا تمارس أي وصاية على فصائل المقاومة وأصحاب القرار الحقيقيين».



وأشار نصرالله إلى أن، «العملية المباركة زلزال أمني وعسكري وسياسي ومعنوي في الكيان وكانت له نتائج وتداعيات استراتيجية ووجودية، وستترك آثارها على حاضر هذا الكيان ومستقبله، ومهما فعلت حكومة العدو لن تستطيع على الاطلاق ان تغير من نتائج وتداعيات هذا الطوفان على الكيان الذي بدا بحق ان إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت».



وقال: «سارعت الادارة الأميركية برئيسها ووزرائها وجنرالاتها لتمسك بهذا الكيان الذي كان يهتز ويتزلزل من أجل ان يستعيد بعض وعيه ويقف على قدميه من جديد، وهو لم يتمكن حتى الآن من استعادة زمام المبادرة، وهذه السرعة الاميركية لاحتضان «إسرائيل» ومساندتها كشف وهن وضعف هذا الكيان».



واستكمل نصرالله، «أن يأتي الجنرالات الأميركيون الى الكيان وفتح المخازن الاميركية للجيش الإسرائيلي وطلب إسرائيل من اليوم الأول 10 مليارات دولار فهل هذه دولة قوية وتملك قدرة الوقوف على قدميها؟ لقد كان العدو تائها وضائعا».



واعتبر أن «هذه النتائج يجب أن تشرح وتبين لنعرف ان التضحيات القائمة الآن في غزة والضفة وفي كل مكان أنها تضحيات مستحقة، وكان واضحا من الساعات الأولى لمعركة طوفان الأقصى ان العدو كان تائها وضائعا».



وأضاف «ما يقوم به الإسرائيلي هو قتل الناس في غزة فأغلب الشهداء هم من الأطفال والنساء من المدنيين ولا توجد حرمة لشيء فالإسرائيلي يدمر أحياء بكاملها».



واعتبر السيد نصرالله أن ما يجري في قطاع غزة يكشف غباء وحماقة وعجز الإسرائيلي لأن ما يقوم به هو قتل الناس، ولم يستطع ان يقدم إنجازا عسكريا واحدا.



ورأى ان المشاهد في غزة تؤكد ان نهاية المعركة ستكون انتصار غزة وهزيمة هذا العدو.



واتهم الأمين العام لحزب الله أميركا بأنها هي المسؤولة بالكامل عن الحرب الدائرة في غزة وإسرائيل أداة تنفيذية وأميركا تمنع وقف العدوان على غزة.



كما اتهم الغرب بالصمت عن آلاف الأطفال الذين يقتلون في قطاع غزة وهذا يكشف أميركا والغرب ومزاعم القانون الدولي.



ولفت الى ان ما يجري في غزة معركة فاصلة حاسمة تاريخية ما بعدها ليس كما قبلها، وهذا يفرض على الجميع ان يتحمل المسؤولية.



ووضع السيد نصرالله عدة أهداف لإنهاء المعركة، فقال إن الهدف الاول الذي يجب العمل له وقف العدوان على قطاع غزة والهدف الثاني ان تنتصر غزة والمقاومة في غزة وان تنتصر حماس بالتحديد في غزة، هذه أهداف يجب ان يتم وضعها نصب العين والعمل من اجلها.



وأكد ان انتصار غزة اليوم مصلحة وطنية مصرية وسورية وأردنية ومصلحة وطنية لبنانية.



وكشف نصر الله عن أننا دخلنا المعركة من 8 أكتوبر ولو نظرنا الى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده كبيرا جدا ومؤثرا جدا، ولن يتم الاكتفاء به على كل حال، وما يجري الآن في جبهتنا الجنوبية لم يحصل منذ عام 48 وحتى في حرب تموز/ يوليو ان تتعرض كل المواقع العسكرية الإسرائيلية لعمليات هجومية يومية ومركزة تستهدف المواقع وما بينها والآليات والجنود والتجهيزات وبمختلف الاسلحة.



وقال السيد نصرالله ان المقاومة الاسلامية منذ 8 أكتوبر تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من يتواجد بالفعل على الحدود. معتبرا ان العمليات على الحدود أوجدت حالة من القلق والذعر والخوف لدى قيادة العدو ولدى الاميركيين من إمكانية ان تذهب الجبهة لتصعيد إضافي أو تتدحرج الى حرب واسعة وهذا احتمال واقعي يمكن ان يحصل وهذا يجب ان يحسب له العدو الحساب.



وشدد الأمين العام لحزب الله ان عمليات المقاومة ودماء «شهدائنا تقول للعدو الذي قد يفكر بالعدوان على لبنان انك سترتكب اكبر حماقة في تاريخك ووجودك».



وتوجه السيد نصر الله الى الأميركيين بالقول: «أساطيلكم في البحر المتوسط لا تخيفنا ولن تخيفنا في يوم من الايام وأقول لكم ان أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها عدتها أيضا. الذين هزموكم في بداية الثمانينيات مازالوا على قيد الحياة ومعهم اليوم أولادهم وأحفادهم».



وسبق خطاب نصر الله تعديل في جداول الاعمال وإقفال للمدارس في مناطق عدة، وخصوصا في محافظة الجنوب والتحذير من إطلاق النار، ترحيبا او ابتهاجا بالخطيب والخطاب، ما قد يوقع إصابات بالرصاص الطائش، كما درجت العادة، اما ما بعد الخطاب فمن المبكر توقعه على المستوى الإسرائيلي خصوصا.



وأعلن الجيش الإسرائيلي ان قوات «لواء الإمام الحسين» الإيرانية وصلت الى جنوب لبنان.



إلى ذلك وقبل كل ذلك، أمضت محاور الحدود الجنوبية ليلة ملتهبة، غداة اطلالة الأمين العام لحزب الله، حيث استهدف الحزب 19 موقعا إسرائيليا دفعة واحدة، ودخلت «كتائب القسام» على الخط الجنوبي برشق مستعمرة «كريات شمونة» الإسرائيليه بـ 12 صاروخا أشعلت النار في شوارعها المهجورة.



ووصلت صواريخ «حزب الله» الى صفد، في الأرض المحتلة، مدخلا المسيرات الانتحارية في المعركة، في حين وسعت إسرائيل رقعة القصف الى مواقع لم تشهد مثله، منذ عام 2006.



كما سبقت الخطاب الحدث تصريحات مكثفة لمسؤولي الحزب تعتبر ان ما يجري على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال، من جانب الحزب والفصائل العاملة تحت مظلته، هو مؤازرة لغزة وان المواجهة مفتوحة وضمن «قواعد الاشتباك» المتحركة.



وبحسب نصر الله فإن حزب الله عطل دورة الحياة الصناعية والزراعية والسياحية في إسرائيل.



أما من الجانب الإسرائيلي فقد لوحظ السعي لإبقاء المواجهة مع الحزب في حدود «قواعد الاشتباك» من دون الانزلاق الى ما يؤدي لتوسعتها، وقد ساهم موقف واشنطن الذي ترافق مع إرسال حاملتي الطائرات الى البحر المتوسط وعدد من الجنرالات الى إسرائيل في منع جنوح إسرائيل نحو الحرب المفتوحة على هذه الجبهة، دون أن يعني ذلك عدم التصعيد المدروس والمضبوط سعيا لإنجازات قابلة للتسويق في ساحتها الداخلية، ومع ذلك فقد لاحظ المتابعون تراجع شروط إسرائيل التي بدأت بتهجير أهالي غزة الى سيناء ومن ثم هبطت الى إخراج «حماس» من القطاع لتنتهي عند حدود إبعاد زعماء «حماس» أو اغتيالهم وتسليم السلطة في القطاع الى جهات دولية... في حين عاد «حل الدولتين» الذي لطالما هرب منه زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الى الصدارة دوليا. ‏