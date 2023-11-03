تراجعت الأخبار حول المواجهات الميدانية في محيط مدينة غزة التي اعلن الجيش الاسرائيلي تطويقها بالكامل، أمام فداحة الصور التي توالت من العديد من المستشفيات التي كانت هدفا مباشرا لعدة غارات اسرائيلية في يوم استهداف المستشفيات بامتياز.



فقد اعلنت حكومة حماس عن قصف إسرائيلي مميت استهدف مدخل مجمع مستشفى الشفاء الأكبر في الاراضي المحتلة والذي يؤؤي الى جانب الجرحى آلاف النازحين الذين احتموا بالمستشفى، فيما أكدت وزارة الصحة في القطاع «استشهاد واصابة العشرات من المواطنين في مجزرة جديدة» سببتها ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إنها كانت تنقل المصابين بجروح خطيرة الذين يحتاجون للعلاج في مصر من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، بعد التنسيق مع الصليب الاحمر الدولي.



وقال مكتب الإعلام الحكومي لحماس «استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب».



وأكدت وزارة الصحة في غزة «ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة».



وأظهرت تسجيلات مصورة أشلاء وجثث ومصابين مضرجين بالدماء من أمام المستشفى. وقال شاهد عيان لوكالة فرانس «شاهدت خمس جثث تم نقلها الى داخل المشرحة في المستشفى».



وحذر مسؤولون صحيون من ان يكون استهداف مدخل مجمع الشفاء مجرد تمهيد لاستهداف أكبر محذرين من أنه قد يؤدي الى مجازر أكبر خصوصا وان المجمع يؤوي عشرات الآلاف من النازحين الذين لم يجدوا الا المستشفى يلجأون اليه. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في ضربة إسرائيلية على قافلة سيارات إسعاف.



وفي مستشفى الاندونيسي سقط العشرات بين قتيل وجريح في استهداف مماثل بغارة اسرائيلية. وتكررت مشاهد محاولات انقاذ الجرحى المضرجين بالدماء وجثث الشهداء والأشلاء. وأظهرت تسجيلات مصورة اشتعال النيران في حفرة كبيرة سببها القصف الاسرائيلي وظهرت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان المكتظ ايضا بالمصابين والجرحى والنازحين الذين احتموا بالمستشفى.



وكان محيط مستشفى القدس أيضا تعرض الى قصف أيضا وسط معلومات عن سقوط ضحايا.



جاء ذلك، بعد مقتل 14 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس.



وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح للصحافيين «الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين المدنيين واستشهد 14 من المواطنين، أطفال ونساء».



وبحسب شهود عيان، وقع القصف على شارع الرشيد الذي يربط شمال القطاع بجنوبه عبر الساحل.



ويظهر ڤيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نحو عشر جثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء.



وخلال وقوع تلك المجازر أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الضحايا الى اكثر من 9227 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وارتفاع عدد المصابين إلى 23 ألفا و516.



ميدانيا، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مباغتة قوة إسرائيلية راجلة والاشتباك معها من مسافة صفر غرب إيريز شمالي قطاع غزة.



ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من العمليات نفذتها كتائب القسام في الساعات الماضية ضد القوات الإسرائيلية، خاصة في محور شمال غرب غزة، وأسفرت عن قتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، وتدمير آليات. وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد دبابة في العمليات البرية في غزة. وكان قد أقر قبل ذلك بمقتل 4 ضباط في اشتباكات مع المقاومة شمالي قطاع غزة.



من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سلاح المدفعية الإسرائيلي قصف غزة بـ8 آلاف قذيفة منذ بداية الحرب.



وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع الأميركية ان مسيرات أميركية غير مسلحة تحلق فوق قطاع غزة للمساهمة في جهود تحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى حماس.



وقال المتحدث باسم الپنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان «دعما لجهود الإفراج عن الرهائن، تحلق مسيرات أميركية غير مسلحة فوق غزة وتقدم نصائح ومساعدة الى شريكنا الاسرائيلي».