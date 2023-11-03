يحيى حميدان



نجح الشباب في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه الجهراء 2-0 مساء اليوم (الجمعة) ضمن الجولة السابعة من دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.



ورفع "أبناء الأحمدي" رصيدهم إلى 8 نقاط متقدمين للمركز السابع، وتجمد رصيد الفريق الجهراوي عند نقطته الوحيدة في المركز العاشر والأخير من دون تحقيق أي إنتصار حتى الآن.



فرض الشباب أفضليته في الشوط الأول، وخطف هدف السبق مبكراً عن طريق السنغالي ابراهيما غايي في الدقيقة الثانية، وكان "أبناء الأحمدي" الطرف الأفضل والأكثر مبادرة للهجوم وخلقاً للفرص، وتميزت تحركات جناحي "أبناء الأحمدي" بالسرعة عبر غايي والكولومبي كارلوس ريفاس، مع مساندة واضحة من علي مصطفى والسنغالي مامي ساهر، وهو ما سبب ارباكا واضحاً لخط وسط الفريق الجهراوي، ليعجز عثمان الشمري وعبدالعزيز سعود في الحد من المد الشبابي.



وفرط مهاجم الجهراء، البرازيلي بيدرو ميغيل، بفرصة ذهبية لمعادلة النتيجة بعد انفراده بحارس الشباب سعد العنزي ولكنه وضع الكرة بسهولة في يديه (39).



وفي الشوط الثاني، حافظ الشباب على رتمه الهجومي وعزز من تقدمه بهدف ثان سجله غايي ايضاً بعد خطأ فادح من مدافع الجهراء طلال الجباوي (51).



وحاول الشباب بعد ذلك تأمين تقدمه بهدفين نظيفين على حساب تعزيز الغلة، ولم يجد "أبناء الأحمدي" تهديدات واضحة من جانب الجهراء باستثناء تهديد وحيد من بيدرو ميغيل ومرت كرته بجانب المرمى (79)، فيما رد عليه كارلوس بتسديدة مماثلة (82)، لتنتهي المباراة بفوز الشباب 2-0.



وقاد المباراة الحكم ضيف الله الفضلي وأنذر لاعب الشباب محمد جمال.