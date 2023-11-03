قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه حث إسرائيل على وقف هجومها العسكري مؤقتا على غزة للسماح بدخول المساعدات للقطاع الفلسطيني لكنه واجه معارضة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض أي وقف من هذا النوع ما لم تطلق حماس سراح الرهائن.



وسعى بلينكن في زيارته الثانية للشرق الأوسط في أقل من شهر إلى الموازنة بين الدعم الأميركي لإسرائيل بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وبين القلق من تصاعد عدد القتلى في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.



ودعا بلينكن في مؤتمر صحافي إلى هدنة إنسانية، قائلا إنها ستسمح بدخول المساعدات إلى غزة وتعزز جهود إطلاق سراح الرهائن بينما تمكن إسرائيل من تحقيق هدفها المتمثل في هزيمة حماس.



وقال إنه ناقش مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية كيفية تطبيق فترات الهدنة تلك ومدتها وأماكن تطبيقها والتفاهمات مشيرا الى إن واشنطن تدرك أن هذا سيستغرق وقتا ويتطلب تنسيقا من الشركاء الدوليين.



وانطوت تصريحات بلينكن على أن أي اتفاق مع إسرائيل ما زال عسيرا وأن النقاط الخلافية لم تحسم بعد.



وتابع "أثير عدد من الأسئلة المشروعة في مناقشاتنا اليوم تضمنت كيفية استخدام أي فترة هدنة لتعظيم تدفق المساعدات الإنسانية، وكيفية ربط الهدنة بالإفراج عن الرهائن، وكيفية ضمان عدم استخدام حماس لفترات الهدنة تلك أو الترتيبات لمصلحتها".



ومضى يقول "هذه هي القضايا التي يتعين علينا معالجتها بصورة عاجلة، ونعتقد أنه يمكن حلها".



من جهته قال نتنياهو في بيان أذاعه التلفزيون الاسرائيلي بعد فترة قصيرة من لقائه مع بلينكن "أوضحت أننا نواصل القوة الكاملة وأن إسرائيل ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار لا يتضمن إطلاق سراح رهائننا".