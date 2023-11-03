وصلت الطائرة الـ 11 من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش الدولي اليوم الجمعة محملة بـ 10 أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر حتى الآن 290 طنا.



وأكد عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية الكويتية رافقوا الطائرة في تصريحات لـ (كونا) أن المساعدات الإنسانية الكويتية المتواصلة لأهل غزة هي «استمرار لجهود دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين بمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية».



ومن جانبه، قال مدير جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وائل البعيجان في هذا السياق «إن هذه الرحلة من الجسر الكويتي الجوي الإغاثي هي الـ 11 وذلك بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتيين».



وأكد البعيجان أن هذه الطائرة تعد الخامسة للجمعية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وهي محملة بـ 10 أطنان مساعدات إنسانية لأهالي القطاع، وهي عبارة عن أجهزة طبية مختلفة.



وأوضح أن حمولة الطائرة تتضمن العديد من الأجهزة الطبية منها أجهزة تنفس صناعي وأجهزة إنعاش القلب إضافة إلى العديد من الأسرة لغرف العمليات والمخصصة لمراكز الإنعاش.



وأضاف أن حمولة الطائرة تتضمن أيضا أجهزة طبية لأغراض أخرى علاوة على مساعدات طبية مؤكدا الاستمرار في العمل على وصول أكبر قدر من المساعدات الكويتية للأشقاء في غزة.



من جهته، قال ممثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فهد العوضي إن المساعدات الكويتية الإغاثية لأهالي غزة مستمرة بوصول الطائرة الـ 11 من المساعدات الكويتية والرحلة الخامسة بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وجهود القوة الجوية الكويتية.



وأضاف العوضي أن الجسر الجوي الكويتي من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما وبتسهيلات من وزارة الخارجية الكويتية.



وأوضح أن «حمولة الطائرة عبارة عن العديد من المعدات الطبية التي يحتاجها إخواننا المصابون في غزة وتجهيزات لغرف العناية المركزة».



وأضاف العوضي أن الحمولة تتضمن أيضا أجهزة طبية عامة ومعدات طبية شاملة تزن حوالي 10 أطنان ما بين تجهيزات للغرف الطبية ومواد تعقيم وأدوات جراحية.



بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية السلام والأعمال الإنسانية والخيرية هشام العون إن المساعدات الإنسانية الكويتية «لإخواننا في غزة تقف خلفها جهود من وزارة الخارجية الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني لإيصال هذه المساعدات الانسانية للمحتاجين إليها».



