

اختتم مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب أعماله الجمعة 3 نوفمبر 2023، الذي انعقد تحت شعار الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية... فرص وتحديات» خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023 برئاسة د.هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر.

واستمر المؤتمر على مدار خمسة أيام وافتتحت أعماله في بيت العرب جامعة الدول العربية والافتتاح الرسمي للمؤتمر والمعرض في شرم الشيخ.

وبحضور حرم رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتيتش ضيف شرف المؤتمر، د.هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ولواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشيخة مريم حرم المغفور له الشيخ علي صباح ناصر الصباح «مرايم الخير»، د.غادة شلبي نائب وزير السياحة وممثلي الوزارات الراعية.



وأعلن المؤتمر إرسال رسالة شكر لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة السلام والإنجازات غير المسبوقة، ودعمه للمرأة وتمكينها بمختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحفيز مشروعاتها.. كما يتم رفع توصيات المؤتمر إلى فخامته وإرسال رسالة شكر لسيدة مصر الأولى انتصار السيسي على الاهتمام بمكانة المرأة عامة والمستثمرة وسيدة الأعمال خاصة وتقدير دورها وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن.



وإرسال رسالة شكر إلى كل من ضيف شرف المؤتمر السيدة تمارا فيوتيتش حرم رئيس جمهورية صربيا، على حرصها المشاركة للسنة الثانية على التوالي في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، والسيدة الأولى في أنجولا آنا دياس لورنسو، على رسالتها الداعمة للاتحاد وتأكيدا على التعاون والمشاركة في الدورة القادمة.



ولسمو الشيخة مريم حرم المغفور له الشيخ علي صباح ناصر الصباح «مرايم الخير».



ودولة رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي على دعمه ورعايته للمؤتمر، وللسيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لدعمه ورعايته للمؤتمر، ولمجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز، والذي أناب عنه سعادة العين م.عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني.



ومن أنجولا سعادة السفير نيلسون كوزمى ممثلا رسميا عن السيدة الأولى في أنجولا آنا دياس لورنسو.

وتضمنت توصيات المؤتمر:



1 - الاتفاق على دعم السلام وعودة الحياة السلمية لغزة للحفاظ على أرواح الأطفال.



2 - التعاون بين إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات القوات المسلحة مع اتحاد المستثمرات العرب للسياحة العلاجية والاستشفائية.



3 - دراسة تفعيل مبادرة مجلس الأعيان الأردني سعادة العين م.عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان لتأسيس الاتحاد العربي للفنادق كمنظمة أهلية تتبع لجامعة الدول العربية.



4 - أهمية دخول منتجات المصانع المقامة بالمناطق الحرة إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية، مما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك والتجارة البينية العربية.



5 - دعم الشباب وريادة الأعمال والاستفادة من مصادر تمويل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توفيرا لفرص العمل لهم.



6 - اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية بين الدول العربية والأفريقية والتي تعد الأفضل والأقل تكلفة مقارنة بالدول الخارجية.



7 - الاهتمام بالاستثمار الرياضي كواحد من أهم القطاعات تعمل على توليد إيرادات ضخمة وتعود على كل المستثمرين، وتعمل على خلق العديد من الفرص العمل الأساسية، وتعزيز قطاع السياحة وتحفيز الشركات للرعاية الرسمية للرياضات.



8 - التوسع في المشروعات الصناعية كثيفة العمالة والتوجه نحو توطين الصناعات الوطنية في الدول.

9 - تطبيق المعايير البيئية العالمية في المشروعات لضمان تصدير منتجاتها.



10 - ضرورة الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة، وخاصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصناعة وإدارة الأعمال وإدارة عمليات الاستيراد والتصدير.



11 - أهمية مراعاة الاشتراطات البيئية في المشروعات التي تمثل جواز المرور للتصدير للخارج.



12 - مواجهة التغيرات المناخية من خلال استخدام الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة.