اعلنت وزارة الخارجية الاردنية أن وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون السبت في عمان مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة.

وبحسب البيان يعقد وزراء خارجية الدول الخمسة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".

ثم يعقدون "اجتماعا مشتركا" مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة، وفق المصدر المذكور.

وسيؤكد الوزراء لبلينكن "الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع".

وسيبحثون معه بحسب البيان "تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".

وكان بلينكن وصل مساء الجمعة إلى عمان بعد زيارة لإسرائيل في إطار جولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة.

واستدعى الأردن الأربعاء سفيره لدى إسرائيل، منددا ب"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.