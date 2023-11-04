أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها قصفت قواعد أميركية في سورية والعراق.

وقالت فصائل تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية" في العراق : استهدفنا قاعدة قاعدة "حرير" الأميركية شمال العراق بطائرتين مسيرتين .

قبل ذلك بساعات قامت ذات الميليشيات المدعومة من ايران بمهاجمة قاعدة للقوات الأميركية داخل الأراضي السورية برشقة من الصواريخ.

وقالت إن عناصرها استهدفوا "قاعدة الاحتلال الأمريكي في خراب الجير شمال شرق سورية برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر".

من جهتها، أفادت إذاعة ((شام اف ام)) القريبة من السلطة السورية بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط مطار أبو حجر الواقع بالقرب من قرية خراب الجير بريف الحسكة الشمالي الشرقي الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة لها.

وذكرت الإذاعة المحلية أن الأنباء الأولية أفادت باستهداف القاعدة برشقة صاروخية، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، إن قاعدة خراب الجير التابعة لقوات التحالف الدولي في رميلان بريف الحسكة الشمالي تعرضت لعشر ضربات بواسطة قذائف صاروخية مصدرها الأراضي العراقية.

وأشار المرصد السوري، إلى أن طائرات مسيرة "انتحارية" هاجمت القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي بريف الحسكة، حيث دوت انفجارات في المنطقة ناجمة عن محاولة إسقاطها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأفاد المرصد بأن تلك الهجمات تأتي في إطار العمليات ضد القوات الأميركية ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة .