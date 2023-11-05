أقلعت صباح اليوم السبت، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها سيارتا إسعاف بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وبالتعاون مع 22 جمعية مشاركة ضمن حملة (فزعة لفلسطين) ليصل بذلك عدد سيارات الإسعاف ضمن رحلات الجمعية إلى 12 سيارة نصفها للعناية المركزة.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن التكامل والتعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات والهيئات الخيرية في البلاد حققا السرعة في إنجاز الجسر الجوي الكويتي الهادف إلى تيسير وصول المستلزمات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح الثويني أن رحلات الجمعية ضمن الجسر الجوي الكويتي بلغ عددها خمس وشهدت نقل 15 طنا من المواد الغذائية و55 طنا من المواد والمستلزمات الطبية و12 سيارة إسعاف في وقت يتم تقدير الاحتياج في كل رحلة مع الجهات المختصة بالداخل الفلسطيني وعلى اثرها تجهز الرحلات عبر الجسر الجوي الكويتي.

وأضاف أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية هناك ممثلة بالهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني كذلك الجمعيات الخيرية الفلسطينية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية بغية إيصال المستلزمات المختلفة إلى محتاجيها مشيرا إلى سعي الجمعية لتنفيذ عدة رحلات مقبلة دعما للأشقاء الفلسطينيين.

من جانبه أكد رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع في (الكويتية للإغاثة) محمود المسباح لـ(كونا) أن الجمعية سارعت منذ الساعات الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى التنسيق مع جمعيات خيرية في الداخل الفلسطيني لتوصيل مختلف المواد الإغاثية بهدف احتواء الأزمة ورفع الضر عن الأشقاء الفلسطينيين.

وقال المسباح إن الجمعية نفذت على صعيد الداخل الفلسطيني عدة مشاريع منها توزيع الطعام والمياه والأدوات الطبية والوقود بهدف تشغيل المخابز والمستشفيات وسيارات الإسعاف كذلك مد مراكز الإيواء بالمستلزمات الأساسية لضمان الاكتفاء ومحاولة تفادي النقص الحاد جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأعرب عن الشكر لأهل الخير والجهات الرسمية في البلاد على إنجاح ودعم الرحلات الإغاثية من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي كذلك الجهات الرسمية المصرية والفلسطينية على تسهيل مهمة التوصيل والاستلام مبينا أن الكويت مستمرة بالدعم والمؤازرة انطلاقا من ريادتها باعتبارها مركزا للعمل الإنساني وتنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن.

وكانت الطائرة الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي للأشقاء في غزة قد وصلت إلى مطار العريش الدولي أمس الجمعة محملة بعشرة أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر الجوي الكويتي حتى الآن إلى 290 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والمعيشية.