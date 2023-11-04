أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خليفة ما ترتكبه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلامية تركية عن إردوغان قوله إن "نتانياهو لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه".

وقال أردوغان للصحفيين إن غزة لا بد أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بمجرد انتهاء حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أن أنقرة لن تدعم نماذج "تمحو الفلسطينيين بالتدريج من التاريخ".

وأفادت قناة خبر ترك وغيرها أن أردوغان ذكر أيضا خلال حديثه إلى وسائل الإعلام عند عودته من قازاخستان أمس الجمعة أن رئيس المخابرات إبراهيم كالين يتواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بالإضافة إلى حماس.

وذكرت القناة أن أردوغان قال إنه لن يتخذ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيرا له.

وقال إن نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر لعقد محادثات بخصوص غزة، مضيفا أنه سيحضر أيضا قمة للدول المسلمة في الرياض هذا الشهر.

وذكر أردوغان إنه لن تكون هناك أي ثقة في النظام الدولي إذا لم يتم وقف إسرائيل ومحاسبتها على ما وصفها بأنها "جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان" التي ارتكبتها.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي ستسعى إلى وقف إطلاق النار وستناقش العوامل المؤثرة على مثل هذه الخطوة خلال قمتها في الرياض هذا الشهر.