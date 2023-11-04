أخرجت مجموعة مدججة بالسلاح الديكتاتور الغيني السابق موسى داديس كمارا من السجن خلال عملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار في وسط كوناكري على ما أفاد محامون ومصدر قضائي.

وقال المحامي جوكامي هابا لوكالة فرانس برس: «تبلغت بحصول عملية فرار في سجن كوناكري المدني شملت موكلي موسى داديس كمارا». وتحدث عن احتمال أن يكون موكله اقتيد رغما عن إرادته.

وسمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في حي كالوم بوسط كوناكري الذي قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه.

ويدير هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا منذ سبتمبر 2021، الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح الرئيس المدني ألفا كوندي في انقلاب مسلح.

يقع حي كالوم على شبه جزيرة وفيه مقر الرئاسة والحكومة وإدارات رسمية والمقر العام للجيش فضلا عن السجن المركزي.

وشكل انقلاب الخامس من سبتمبر 2021 في غينيا واحدا من سلسلة انقلابات أو محاولات انقلاب سجلت في غرب أفريقيا منذ استيلاء العسكريين على الحكم في مالي في أغسطس 2020.