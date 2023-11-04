عقدت في العاصمة الأردنية (عمان) أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق جهودهم الهادفة إلى التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية وذلك قبيل اجتماعهم مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، إضافة الى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المقرر أن يؤكد الاجتماع العربي- الأميركي على الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.