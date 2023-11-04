تباع بأسعار مخفضة.. تتراوح قيمتها بين 450 فلساً و2.2 دينار

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان قرارا وزاريا قضى من خلاله بإضافة 16 صنفا للمواد والسلع الكهربائية إلى قائمة المواد الإنشائية المخفضة السعر.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 155 لسنة 2023 بشأن إضافة المواد الإنشائية بسعر مخفض، قضى الوزير العيبان بإدراج إحدى شركات الأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار مخفضة ضمن المواد الإنشائية المخفضة السعر والتي تتضمن 16 منتجا مختلفا للأعمال الكهربائية بأسعار تتراوح بين 450 فلسا و2.2 دينار.