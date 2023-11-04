بدأ في العاصمة الأردنية عمان اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظرائه السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان والاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والمصري سامح شكري والاردني أيمن الصفدي وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في سياق الجهود الهادفة إلى التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.

وكان ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد قال إنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عددا من وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماع «عمان - غزة» الوزاري الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أن الأردن يدين المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا رفض عمان التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة «فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة».