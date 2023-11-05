باقة المرافق الثابتة تشمل رخصة لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى 20 حصة تأشيرات



الشارقة - يوسف غانم



أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن تخصيص باقات حصرية مميزة للناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب والثقافة، خلال الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وذلك انطلاقا من دورها الرائد في تعزيز صناعة النشر في المنطقة والعالم، وباعتبارها أول منطقة حرة مخصصة لهذه الصناعة في العالم.



مزايا استثنائية



وتتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر - لوقت محدود - باقة شركات النشر، والتي تتيح للمعنيين فرصة الحصول على رخصة أعمال وإقامة مستثمر، وتشمل الباقة العديد من المزايا التي تتضمن: رخصة أعمال، وعقد تأسيس، وعقد إيجار، وشهادة تأسيس، وشهادة أسهم، وتسجيل القنوات الإلكترونية، وبطاقة المنشأة، والفحص الطبي والهوية الإماراتية، حيث تتيح حتى 7 مساهمين.



حلول مرنة وعملية



وقال مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بالإنابة منصور الحساني: «تلتزم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر برسالتها الهادفة إلى تقديم خدمة عملاء استثنائية، وحلول مرنة وعملية تلبي احتياجات رواد الأعمال والناشرين، لذا فهي تقدم اليوم عبر منصة استثنائية وفريدة تتمثل في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فرصة لكافة العاملين والمهتمين بقطاع النشر والصناعات الإبداعية للحصول على مزايا حصرية لباقة تطرح خصيصا للمشاركين في هذا الحدث، لتكون محفزا إضافيا لهم إلى جانب الخدمات والتسهيلات العديدة الأخرى التي توفرها المدينة لشركاتها».



وأضاف: سنواصل جهودنا الراسخة لدعم رؤية مدينة الشارقة للنشر لتكون مركزا لنمو قطاع النشر، وتوفير بيئة ملائمة للإبداع والتبادل المعرفي بين الناشرين، ودعم تحسين جودة المحتوى التعليمي والثقافي.



الخيار الأفضل



وتعد المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر الخيار الأفضل والأسهل والأسرع لرواد الأعمال والمستثمرين الراغبين بتأسيس أعمالهم في الإمارات، وتشمل بعض الجهود التي تقوم بها: التعاون مع الناشرين والمبدعين لتسهيل أعمالهم، حيث تضم أكثر من 1500 ناشر ومستثمر في هذا القطاع من أكثر من 40 دولة، وتوفر لهم فرصا لإنتاج وتوزيع المحتوى التعليمي والثقافي بجودة عالية، وتسهل وصوله إلى القراء في المنطقة وخارجها.



كما تسهم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بدور فعال في دعم جهود محو الأمية وتعزيز التعلم من خلال شراكاتها مع هيئات حكومية وخاصة مثل جمعية الناشرين الإماراتيين. وتضم المدينة كذلك مشروع «إنغرام لايتنينغ سورس الشارقة» أول شركة طباعة حسب الطلب في المنطقة التي تساعد الناشرين على طباعة كتبهم بسرعة وجودة عالية وتوزيعها عبر شبكات عالمية، حيث تسهل هذه الخدمات على الناشرين إدارة مخزونهم من الكتب وتخفض تكاليف الطباعة.