فلوريس: العلاقات بين البرتغاليين وحكام الخليج تشكّلت عبر المراسلات الديبلوماسية والسياسية مع الرغبة في التجارة



الشارقة - يوسف غانم



تناول خورخي فلوريس، كبير الباحثين في المركز المشترك بين الجامعات لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في جامعة لشبونة، التجربة البرتغالية في منطقة الخليج بين القرنين الـ 16 والـ 17، وذلك خلال جلسة عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ 42 بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.



واستعرض فلوريس خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان «الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر.. التجربة البرتغالية» عددا من المحاور، كالرحلة من غوا في الهند إلى منطقة الخليج العربي والعودة بين العامين 1520 - 1521.



مخطوطات وأوراق



واستشهد خورخي بالعديد من المصادر التاريخية والمخطوطات والأوراق البحثية التي تعرض اليوم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن العلاقات بين البرتغاليين وحكام منطقة الخليج آنذاك تشكلت في بادئ الأمر عبر المراسلات الديبلوماسية والسياسية، إلى جانب الرغبة في التجارة واستكشاف مناطق مختلفة مثل مسقط وخورفكان، بحثا عن موارد طبيعية كانت تعتبر من أهم الموارد المستخدمة في تشييد القلاع والسفن الكبيرة، وفي مقدمة ذلك الخشب والحديد.



ويقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 60 قطعة أثرية، من المخطوطات والكتب النادرة والنقوش والخرائط والأدوات البحرية والأعمال الفنية ومواد الاستخدام اليومي، من بينها أسطرلاب نادر يعود إلى القرن الـ 17، استخدم أثناء الملاحة لإجراء قياسات أكثر دقة لمواضع النجوم، وخريطة للخليج العربي وغرب المحيط الهندي، رسمت عام 1571.