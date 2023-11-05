انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% في تعاملات الجمعة عند التسوية مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد انتهى من دورة التشديد النقدي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار بما يعادل 2.3% إلى 84.89 دولارا للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.95 دولار أو 2.4% إلى 80.51 دولارا للبرميل، لينهي الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من 6%.



ولاتزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحماس في غزة، وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر، كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.



وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، حيث أبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.



وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.



وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع قليلا في أكتوبر، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في 10 أشهر وشهد نشاط التوظيف ركودا مع تراجع ثقة الشركات.



وعلى جانب العرض، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجددا تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى ديسمبر.