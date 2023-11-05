انتهى فريق مسلسل «جولة أخيرة»، من تصويره في العاصمة اللبنانية، بيروت، ومن المقرر عرضه الشهر المقبل على احدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف أحمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، وبطولة أحمد السقا وأشرف عبدالباقي وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد ورشدي الشامي.



وتدور أحداث المسلسل في 9 حلقات حول أب يعود إلى حلمه باحتراف رياضة الـ MMA (فنون القتال المختلطة)، بدافع علاقة معقدة مع أسرته، حيث يظهر السقا بشخصية «يحيى»، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناء على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلما يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث تباعا.



وتحدث المؤلف أحمد ندا عن العمل، قائلا في تصريحات إعلامية: بدأت كتابة «جولة أخيرة» نهاية أبريل الماضي، وبدأنا التصوير في يوليو واستغرق تقريبا شهرين بين التصوير والسفر والتحضير، مشيرا إلى أن العمل سيشهد ظهور الفنان أشرف عبدالباقي بشكل جديد ومفاجئ، إذ يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا.



وفى سياق آخر، يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد «تلج أحمر»، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، ومن المقرر بدء تصويره قريبا في روسيا، كما ينتظر عرض فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة.