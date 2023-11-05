اعتقل الرئيس الغيني السابق موسى داديس كامارا مجددا وأعيد الى السجن بعدما أخرجته منه مجموعة مسلحة، وفق ما أفاد الجيش ومحاموه.



وقال مدير الإعلام في الجيش الغيني انسوما توماني كامارا لوكالة فرانس برس «عثر على الكابتن موسى داديس كامارا بخير وأعيد الى السجن»، من دون أن يوضح ملابسات اعتقاله.



وأكد أحد محامي الرئيس الأسبق (2008-2009) جوكامي هابا لفرانس برس أن موكله عاد الى زنزانته.



وأوضح مدير الاعلام في الجيش أن الكولونيل كلود بيفي هو الوحيد من بين ثلاثة او أربعة اشخاص تم إخراجهم من السجن. وأضاف «يتواصل البحث عنه، ولا يمكنه مغادرة البلاد لأن كوناكري مطوقة».



وكانت مجموعة مدججة بالسلاح أخرجت كمارا من السجن، في عملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار في وسط كوناكري، على ما أفاد محامون ومصدر قضائي.



ووفقا للمصادر ذاتها، فقد أخرج من السجن اثنان على الأقل من المسؤولين السابقين الذين يحاكمون حاليا مع الكابتن كمارا، باتهامات تتعلق بمجزرة ارتكبت في العام 2009 أثناء رئاسته.



من جهته، أكد الجيش ولاءه للمجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سبتمبر 2021، ودعا السكان إلى الهدوء. كما أكدت هيئة الأركان العامة في رسالة بثها التلفزيون الحكومي بشكل متكرر، أن الوضع «تمت السيطرة عليه بسرعة وعاد إلى طبيعته».



وقال وزير العدل ألفونس تشالز رايت «كانت الساعة حوالى الخامسة صباحا. اقتحم رجال مدججون بالسلاح السجن المركزي في كوناكري». وأضاف «تمكنوا من الخروج مع أربعة من المتهمين الذين يحاكمون في أحداث 28 سبتمبر (2009)، أبرزهم الكابتن موسى داديس كمارا».



وأكد أن الحدود مغلقة، مضيفا «أقول لشعب غينيا إنه سيتم العثور عليهم أينما كانوا». وأضاف أنه قبض مجددا على أحد السجناء الفارين، الكولونيل موسى تييغبورو كمارا، الذي كان وزير الدولة المسؤول عن مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في عهد داديس كمارا. وأكد محاميه جان سوفوغي أن تييغبورو كمارا هرب ممن وصفهم بـ «خاطفيه».



وقالت هيئة الأركان العامة إن «مطاردة الآخرين مستمرة».



وأشار جوكامي هابا محامي الكابتن داديس كمارا إلى احتمال أن يكون موكله قد اقتيد رغما عن إرادته.