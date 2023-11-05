القاهرة - ناهد إمام



تفقّد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة مستشفى بئر العبد النموذجي، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مدى توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ووصول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.



وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تحدث مع المصابين، واطمأن على حالتهم الصحية، ومدى توافر جميع احتياجاتهم، موجها بتقديم كل سبل الدعم الطبي للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.



وأشار عبدالغفار أن المصابين من الأشقاء الفلسطينيين وجهوا الشكر إلى مصر وقيادتها وشعبها، وأطقمها الطبية، لحسن الاستقبال وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم ولأسرهم. وأكد خضوع 5 حالات لعمليات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، ما بين (استكشاف جراحي وصدري، وكسور، وفقدان أطراف).



ونوه عبدالغفار إلى أن الوزير شدد على توفير أطراف اصطناعية للمصابين، وأن يتم عمل منظار لجميع الحالات، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة فورا وفقا للحالة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.



ونوه المتحدث الرسمي إلى أن إحدى الحالات المصابة طالبت الوزير بنقل أحد أقاربها من مستشفى العريش إلى مستشفى بئر العبد، حتى تكون بجوارها وتطمئن عليها، ووافق الوزير فورا على طلبها، ووجه بضرورة تكثيف خدمات الدعم النفسي للناجين والناجيات.