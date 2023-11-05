أطلقت وزارة الإعلام خدمات جديدة لتراخيص قطاع السياحة عبر منصة التراخيص الإلكترونية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الجمعة إن الخدمات تتضمن إصدار وإعادة إصدار تراخيص المنشآت الفندقية وغيرها من متطلبات تخليص الإجراءات الخاصة بالأنشطة السياحية بما يُسهل على أصحاب العلاقة إنجاز العمل بوقت وجهد أقل.



وأفادت بأن ذلك يأتي ضمن حرصها على تحقيق ركائز استراتيجيتها الرامية لتعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدمها، وذلك بتوجيهات من وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري ومتابعة وكيل الوزارة د.ناصر محيسن.



وأضافت أن ذلك يأتي أيضا مواكبة لمسار الدولة نحو التوجه لإنجاز أعمال المواطنين والمقيمين رقميا ودعم النشاط السياحي المحلي.