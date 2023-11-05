قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع عاجل مساء اليوم الأحد برئاسة حسين لبيب رئيس النادي لمناقشة مصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالاستمرار في قيادة الفريق من عدمه، وجاء ذلك عطفا على الهزيمة الثانية على التوالي في منافسات الدوري التي مني بها الأبيض أمام فريق زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز 2-1 ليتراجع الزمالك إلى المركز السادس بفارق 5 نقاط عن المتصدر بيراميدز. وجمع الزمالك 8 نقاط فقط من أصل 18.



وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك في بيان: «هناك كم كبير من المشاكل تحتاج إلى الوقت لحلها بشكل نهائي، المدير الفني تحدث عن طلبه السابق بتدعيم الفريق بصفقات جديدة، ولم نتمكن من تحقيق طلبه نظرا لعقوبة إيقاف القيد».



فيما أكد سالم أن مجلس القلعة البيضاء بانتظار تقرير مفصل من مدير الكرة عبد الواحد السيد لاتخاذ قرار تأديبي بحق الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بعد مغادرتهم معسكر الفريق ليلة المباراة بدون إذن، ورفض فتوح العودة للمعسكر مرة أخرى.



وفي ثاني مفاجآت الجولة السادسة من دوري «النيل» سقط متصدر الترتيب فريق بيراميدز في فخ الهزيمة أمام منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين سجلهما لاعبا الأهلي السابقان الجزائري أحمد قندوسي ومحمد شكري.



وتوقف رصيد السماوي بقيادة مدربه البرتغالي باتشيكو عند 13 نقطة، وارتفع رصيد سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي إلى 7 نقاط في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، فيما تفوق الاتحاد السكندري على سموحة في ديربي مدينة الإسكندرية 1-0، وأكد أحمد سامي مدرب سموحة أن فريقه لا يستحق الهزيمة لأن لاعبيه سيطروا على مجريات المباراة منذ بدايتها.



وتستكمل اليوم منافسات الجولة السادسة في الخامسة مساء بمواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش، يليها في الثامنة مودرن فيوتشر وإنبي، كما يستضيف البنك الأهلي منافسه المصري البورسعيدي.