انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه على ضيفه بورنموث 6-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.



وتقدم سيتي بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 30، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 37 سجل سيتي الهدف الثالث عندما سدد دوكو كرة قوية اصطدمت بظهر مانويل أكانجي قبل أن تعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني سجل سيتي الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق فيل فودين، ثم سجل بورنموث هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 عن طريق لويس سينيسترا، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الخامس في الدقيقة 83، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف السادس في الدقيقة 88.

ورفع الفائز رصيده إلى 27 نقطة، بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يواجه تشلسي غدا. في المقابل، توقف رصيد بورنموث عند 6 نقاط. وأهدى القائد البرتغالي برونو فيرنانديز فريقه مان يونايتد انتصارا رائعا وقاتلا بإحرازه هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة أمام مضيفه فولام 1-0.

وبهذا الهدف الذي أتي في الدقيقة 90+1، خفف فيرنانديز من الضغوطات على مدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد النتائج المخيبة مؤخرا وبالتالي، استعاد يونايتد نغمة الانتصارات وحقق فوزه السادس في الدوري هذا الموسم في مقابل خمس هزائم، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما بقي فولام في المركز الرابع عشر مع 12 نقطة.



وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، فوز برينتفورد على ويست هام 3-2، وكريستال بالاس على بيرنلي 2 -0، وشيفيلد يونايتد على ولفرهامبتون 2-1، وتعادل إيفرتون مع برايتون 1-1.



إلى ذلك، يحل ليفربول الرابع (23 نقطة) الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات ضيفا على لوتون تاون صاحب المركز الثامن عشر مع 5 نقاط. ويلعب أستون فيلا مع نوتنغهام في ظل سعيه للبقاء ضمن فرق الصدارة.