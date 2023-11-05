يستقبل ريال مدريد اليوم رايو فايكانو، باحثا عن فوزه العاشر في 12 مباراة بالمرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وصحيح إن رايو فايكانو لم يخسر في آخر سبع مباريات، إلا أنه تعادل خمس مرات فيها مهدرا الكثير من النقاط. وخسر ريال مدريد مرة وحيدة في الدوري على أرض جاره اللدود أتلتيكو مدريد 1-3، فيما يتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا بأريحية، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات. وقد مدد «لوس بلانكوس» هذا الأسبوع عقدي مهاجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو حتى 2027 و2028 تواليا.



ريال مدريد ينفي مفاوضة مبابي



نفى ريال مدريد دخوله بمفاوضات مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، ردا على الشائعات الجديدة التي تناقلتها الصحف هذا الأسبوع.



وأفاد نادي العاصمة مدريد في بيان «في ضوء المعلومات الصادرة مؤخرا، والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة وتتكهن فيها بمفاوضات مزعومة بين اللاعب مبابي ونادينا، يود ريال مدريد أن يعلن أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق».



وتابع «لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات مع أي لاعب ينتمي إلى باريس سان جرمان».من جهته، اعتلى جيرونا صدارة ترتيب الدوري، وذلك عقب فوزه المثير على مضيفه أوساسونا 4-2. ورفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد. على الجانب الأخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر. إلى ذلك، أوقف نادي لاس بالماس، الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، سلسلة انتصارات ضيفه أتلتيكو مدريد بفوزه عليه 2-1 وحرمانه من فرصة انتزاع الصدارة.



ورغم هذه الانتكاسة، فإن أتلتيكو، الذي أنهى سلسلة من 7 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، لايزال في المركز الثالث حتى الآن مع 25 نقطة، فيما ارتقى لاس بالماس إلى المركز التاسع مع 17 نقطة.