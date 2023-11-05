ارتقى باريس سان جرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا، بفوزه الكبير على ضيفه مونبلييه بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشرة.



وسينتظر «النادي الباريسي» ما ستسفر عنه نتيجة مباراة اليوم بين المتصدر السابق نيس وضيفه رين.



وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق العاصمة الكوري الجنوبي لي كانغ-إن (10)، وارن زائير إيمري (58)، والبرتغالي فيتينيا (66).



ورفع النادي الباريسي رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة مؤقتا، بينما تلقى مونبلييه خسارته الرابعة، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا أيضا.