استعاد نابولي حامل اللقب توازنه بفوزه الثمين على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الاخير 2-0 في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وبكر الفريق الجنوبي بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 13 عبر مهاجمه الدولي جاكومو راسبادوري اثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا.



وانتظر نابولي الدقيقة 82 لحسم النتيجة في صالحه بإضافة الهدف الثاني عبر المقدوني الشمالي إلييف إلماس، بديل الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، اثر تمريرة من المدافع الدولي الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا فانطلق من الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بقوة في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى الدولي المكسيكي غييرمو أوتشوا (82). وحقق نابولي فوزه السادس هذا الموسم ليصبح رصيده 21 نقطة.



وفي أبرز مباريات المرحلة اليوم، يحل يوفنتوس الثاني والعائد بقوة الى المنافسة بعد 3 انتصارات متتالية، ضيفا على غريمه فيورنتينا السادس.



ويلعب ايضا روما مع ليتشي، وفيرونا مع مونتسا، وكالياري مع جنوى.