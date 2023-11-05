عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة تجديد تراخيص التوقيع الإلكتروني وآخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة يوم الإثنين 27 نوفمبر.



وأضافت المصادر أنه سوف يعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم، وذلك بغرفة الاجتماعات في إدارة مركز نظم المعلومات بمبني الوزارة- جنوب السرة يوم الاثنين 20 نوفمبر، كما يشترط أن تكون شركة كويتية مسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجهاز المناقصات العامة، وقامت بتنفيذ مشاريع مشابهة في وزارات وجهات حكومية بالكويت ولديها خبرة أعمال تمتد لعشر سنوات على الأقل، ومدة تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة.