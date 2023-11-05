

أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب «كنز»، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



الشيخة لولوة خليفة الصباح، راشد خلف خليفة، حسين وليد الصايغ، بتول مينيت اوزكان، محمد أكبر أبادي، بتول رضا بور، بشاير محمد الشطي، حميدة زكي الدين، نواف عبدالله العنزي، أحمد مزيد العنزي، فخرية أسد أسد، أحمد عبدالله محمد، عائشة ضياء حميد، هشام عبدالكريم محمد، نيتين اناندراج كومار، هيام عبدالله العثمان، جواهر ناصر بوخضرا، أحمد خليفة الشحومي، ساير عبدالكريم العدواني، محمد قاسم حمود. ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.