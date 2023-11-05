استكمالاً لجهوده المتواصلة في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، أعلن بنك برقان عن إطلاق بطاقة مصرفية افتراضية جديدة لمواكبة التحول في الصناعة المصرفية ولتوفيرها كخيار رقمي صديق للبيئة وأكثر سرعة وأمانا من البطاقات المصرفية التقليدية تقدم للعملاء تجربة أكثر راحة وتطورا.

وتعكس هذه الخطوة التزام البنك بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومواءمة أي تطوير لمنتجاته وخدماته مع تلك المبادئ والمعايير.



وبهذه المناسبة، قال ناصر القيسي، مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية: إن دور الأجهزة الذكية في حياتنا اليومية يتعدى هدفها الأساسي المتمثل في التواصل، إذ أصبحت بعض التطبيقات تستخدم من قبل العملاء في التخطيط المالي وتتبع العمليات المصرفية وإدارتها، مبينا أن إطلاق النسخة الافتراضية من البطاقات المصرفية كان مسألة وقت فقط، ويندرج في إطار أهميتها للارتقاء بأسلوب حياة العملاء.

وأضاف: لقد قمنا بتحديد موعد إطلاق البطاقة الافتراضية ليتزامن مع موعد توافر البنية التحتية المتوافقة معها في كافة نقاط البيع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لضمان تمتع العملاء بتجربة مصرفية رقمية سلسة وآمنة.

وكما في البطاقات المصرفية التقليدية سواء كانت الائتمانية أو السحب الآلي أو مسبقة الدفع، تحتوي البطاقة الافتراضية على رقم تعريف يتكون من 16 رقم، إضافة إلى رمز أمان CVV مؤلف من 3 أرقام وتاريخ انتهاء الصلاحية، إلا أنها تتميز بتوفيرها مزيدا من الراحة والسهولة، حيث يمكن تفعيلها بشكل فوري ومن دون الحاجة إلى طباعتها وانتظار توصيلها أو تسلمها، ما يقلل معدلات استهلاك المواد البلاستيكية ويحافظ على البيئة، وصولا إلى مستقبل أكثر استدامة.



وأضاف ان هدف بنك برقان يتمثل في طرح أحدث الحلول والمنتجات المصرفية المبتكرة والمخصصة التي تلبي احتياجات العملاء المتنامية.

ويعتبر إطلاق البطاقة الافتراضية خطوة مهمة ونقلة نوعية من قبل البنك لمواكبة تطور أسلوب حياة عملائه واعتمادهم الكبير على أجهزتهم الذكية، سواء الأجهزة المحمولة أو اللوحية أو الساعات الذكية، وذلك من أجل تمكينهم من إنجاز مختلف معاملاتهم المصرفية بالطريقة نفسها التي يستخدمون فيها بطاقاتهم التقليدية.