تصميم خارجي فاخر وإبداع هندسي في تقديم العديد من الخصائص والإمكانات

تناسب تجربة القيادة برفاهية على طرقات المدينة والمغامرة في الدروب الوعرة



شهد السوق الكويتي إطلاق شركة ماكفم للسيارات، إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، وهي الوكيل الحصري لشركة «جريت وول موتوز» في الكويت، لسيارة TANK 500 من فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات الفخمة والتي تم عرضها خلال شهر أكتوبر الماضي في مجمع 360، ويأتي ذلك بعد تحقيق سيارة TANK 300 التي تم إطلاقها العام الماضي استقبالا حافلا من محبي السيارات الرياضية الفاخرة في الكويت.



تتميز سيارة TANK 500 بالتصميم الخارجي الفاخر والإبداع الهندسي في تقديم العديد من الخصائص والإمكانات لتناسب تجربة القيادة برفاهية في أرجاء المدينة وعلى الطرق السريعة، وفي الوقت نفسه، منح السائقين تجربة المغامرة على الطرق الوعرة.

ويأتي ذلك بالتماشي مع اتجاه السوق الكويتي وزيادة الطلب على السيارات ذات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات التي تتسم بالفخامة والرفاهية والأداء القوي في الوقت نفسه.



بمناسبة هذا الإطلاق، صرح المدير العام لشركة «ماكفم للسيارات» علي مرزوق الغانم: سعداء بنجاح تجربة سيارات TANK في السوق الكويتي منذ العام الماضي، لنبني على هذه التجربة بطرح مزيد من السيارات التي تناسب الشخصية الكويتية من عشاق الفخامة والأداء القوي على مختلف الطرق.



وأضاف الغانم: تسعى شركة «ماكفم» من خلال وكالتها الحصرية لسيارات TANK أن تقدم كل ما هو جديد للسوق الكويتي وبناء تجربة قيادة استثنائية والفوز بثقة العملاء في الكويت، ولدينا ثقة كبيرة في أن TANK 500 تمكننا من تحقيق ذلك كونها من السيارات المميزة التي تجميع بين التصميم الخارجي الأنيق وتصميم داخلي فخم ومجموعة ناقل حركة قوية، ولكونها مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، ما يجعلها الخيار الأمثل للعديد من العملاء.



ويحتل السوق الكويتي مكانة قوية في فئة سيارات الدفع الرباعي أو الـ SUV ولذلك كانت ثالث الأسواق عالميا التي تم اختيارها لإطلاق علامة «جريت وول موتورز» العالمية وسيارات TANK تحديدا التي لاقت رواجا كبيرا خلال العام الماضي وعام 2023، وهو النجاح المتوقع له الاستمرار بإطلاق مزيد من السيارات وسط هذا الطلب المتزايد.



فخامة الشكل وقوة الأداء



على المستوى الخارجي للسيارة، فإن TANK 500 «المتاحة بفئتي Deluxe وHigh Deluxe» تتمتع بأبعاد هيكلية إبداعية تبعث على الفخامة والرفاهية وتناسب شكل الحياة الحديث في الكويت.

تأتي السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات «توين تربو» بسعة 3 ليترات بقوة تصل إلى 348 حصانا وعزم يصل إلى 500 نيوتن متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، وقدرة دفع رباعية على المستويين الأمامي والخلفي (4WD)، لتمنح قائديها تجربة أداء قوية وسرعة هائلة على مختلف الطرق، كما يتميز المحرك بقدرة على التسارع من صفر لـ 100 كيلو متر في الساعة في حوالي 7 ثوان.



كما تتميز سيارة TANK 500 بنظام إضاءة متكامل من حيث الإضاءات الأمامية المتوافرة بتقنية LED والإضاءة النهارية ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية ومصابيح تتبع LED، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الكهربائية التي يمكن تعديل ارتفاعها حسب ظروف القيادة والطريق.



الذكاء والتكنولوجيا لأعلى درجات الراحة والأمان



تتجلى تجربة القيادة المريحة وتحقيق أقصى درجات الأمان في الإمكانات الذكية التي تتوافر في TANK 500، حيث من الممكن تشغيل وإيقاف السيارة بشكل ذكي وتشغيل السيارة عن بعد وباللمس، ذلك غير نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ونظام الوقوف الإلكتروني والتحكم في مسافة الركن، ونظام تثبيت السرعة والتحكم فيها إلكترونيا على الطرق الوعرة.



ولتعزيز الأمان على الطرق، تأتي السيارة بنظام فرامل قوي يتم التحكم فيه إلكترونيا، بالإضافة إلى نظام فرامل مانعة للانزلاق، ونظام مساعدة الفرامل الآلي. وللحفاظ على روح المغامرة بأمان تتوافر نظم للتحكم في هبوط المنحدرات ومؤازرة الانطلاق على المنحدرات، إلى جانب أنظمة رصد وتنبيه في حالة نعاس السائق وأنظمة المؤازرة للحفاظ على المسار وأنظمة مساعدة تغيير المسار.



في وقت سابق، حازت Tank 300 جائزة «السيارة الأكثر شعبية بين المستخدمين» و«أكثر سيارات الدفع الرباعي انتظارا للسنة» لعام 2021، وهو ما يعد بنجاح مناظر وربما مزيد من النجاحات لسيارة TANK 500.



جدير بالذكر أن هذه السيارات الفخمة تأتي للسوق الكويتي من خلال وكيلها الحصري «ماكفم للسيارات» التي تتبنى رؤية «جريت وول موتورز» العالمية في مجال الابتكار في صناعة السيارات، وهي شركة تكنولوجيا عالمية تشمل أعمالها تصميم وتطوير وإنتاج وبيع وخدمة السيارات وأجزائها.



نظام ترفيهي متكامل



تتميز سيارة TANK 500 بالعديد من الإمكانات الترفيهية مثل شاشة عرض كبيرة والتي تبلغ 14.6 بوصة التي تعرض أيضا الرؤية المحيطية في حال انخفاض الرؤية، هذا بالإضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي بتقنية HUD. كما تم تصميم نظام صوت محيطي قوي من خلال 12 سماعة محيطية من INFINITY ومكبر مستقل للصوت، إلى جانب غطاء مكبر الصوت المصنوع كاملا من الحديد.





متعة القيادة



على مستوى الكابينة الداخلية للسيارة، فتحمل TANK 500 طابع الرفاهية في جميع مكوناتها، حيث تم ابتكار المقاعد لملاءمة تجربة قيادة فخمة في جميع الظروف لتتوافر أنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية وأنظمة للتهوية أيضا، هذا بالإضافة إلى خاصية المساج من 8 نقاط والتي يحرص على تواجدها للحصول على أكبر قدر من الراحة في المسافات الطويلة والسفر.



كما يتوافر بالسيارة نظام لتعطير المقصورة ونظام مراقبة جودة الهواء لدعم العمل الأمثل لمكيف السيارة الذي يعمل أوتوماتيكيا بتصميم ثنائي الطي ويتوافر في الجزء الخلفي من المقصورة أيضا.

ولتعزيز تجربة القيادة فقد تم تصميم زجاج السيارة لعزل الصوت الخارجي بشكل جيد، كما تأتي السيارة بمرآة للرؤية الخلفية مضادة للوهج ومرآة للرؤية الخلفية الخارجية ونظام للإضاءة المحيطية الإيقاعية متعددة الألوان والإضاءة الخلفية لتعزيز الأمان والتكيف على الطرق المختلفة والذي يأتي مدعوما بنظام الأومنيفيو Omniview للرؤية ثلاثية الأبعاد.